L3Harris Technologies Aktie
WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095
|Lohnende L3Harris Technologies-Investition?
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Titel L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem L3Harris Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 23.09.2021 wurden L3Harris Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die L3Harris Technologies-Anteile bei 221,24 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,452 Anteilen. Die gehaltenen L3Harris Technologies-Aktien wären am 22.09.2026 108,43 USD wert, da der Schlussstand 239,89 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 8,43 Prozent vermehrt.
Alle L3Harris Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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