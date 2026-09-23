S&P 500-Titel L3Harris Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem L3Harris Technologies-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in L3Harris Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 23.09.2021 wurden L3Harris Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die L3Harris Technologies-Anteile bei 221,24 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die L3Harris Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,452 Anteilen. Die gehaltenen L3Harris Technologies-Aktien wären am 22.09.2026 108,43 USD wert, da der Schlussstand 239,89 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 8,43 Prozent vermehrt.

Alle L3Harris Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 45,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at