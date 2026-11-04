L3Harris Technologies Aktie
WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095
|Lohnender L3Harris Technologies-Einstieg?
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04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Titel L3Harris Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein L3Harris Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden L3Harris Technologies-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die L3Harris Technologies-Aktie bei 291,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,344 L3Harris Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 95,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 277,67 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 4,62 Prozent verringert.
Am Markt war L3Harris Technologies jüngst 51,98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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