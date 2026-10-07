L3Harris Technologies Aktie
WKN DE: A2PM3H / ISIN: US5024311095
|Lohnender L3Harris Technologies-Einstieg?
|
07.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel L3Harris Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in L3Harris Technologies von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der L3Harris Technologies-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 301,43 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,175 L3Harris Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen L3Harris Technologies-Papiere wären am 06.10.2026 7 892,38 USD wert, da der Schlussstand 237,90 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,08 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für L3Harris Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 43,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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