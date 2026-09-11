Las Vegas Sands Aktie
WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070
|Las Vegas Sands-Investition
|
11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Las Vegas Sands von vor einem Jahr gekostet
Am 11.09.2025 wurden Las Vegas Sands-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 54,71 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Las Vegas Sands-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 182,782 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 42,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 786,51 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22,13 Prozent verringert.
Las Vegas Sands war somit zuletzt am Markt 28,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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