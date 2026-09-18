Las Vegas Sands Aktie
WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070
|Lukratives Las Vegas Sands-Investment?
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18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Las Vegas Sands von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Las Vegas Sands-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 49,11 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Las Vegas Sands-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,036 Las Vegas Sands-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 40,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82,81 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 17,19 Prozent.
Las Vegas Sands wurde am Markt mit 26,54 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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