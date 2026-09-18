Las Vegas Sands Aktie

Las Vegas Sands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Las Vegas Sands-Investment? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Las Vegas Sands von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Las Vegas Sands-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Las Vegas Sands-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 49,11 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Las Vegas Sands-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,036 Las Vegas Sands-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 40,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82,81 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 17,19 Prozent.

Las Vegas Sands wurde am Markt mit 26,54 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Las Vegas Sands Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Las Vegas Sands Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Las Vegas Sands Corp. 34,72 -1,81% Las Vegas Sands Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:57 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:22 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen