Las Vegas Sands Aktie

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WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070

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Performance unter der Lupe 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Las Vegas Sands von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Las Vegas Sands-Aktien verlieren können.

Am 14.08.2025 wurden Las Vegas Sands-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 54,12 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Las Vegas Sands-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,477 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 845,71 USD, da sich der Wert eines Las Vegas Sands-Anteils am 13.08.2026 auf 45,77 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 15,43 Prozent verkleinert.

Las Vegas Sands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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