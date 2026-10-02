Las Vegas Sands Aktie

Las Vegas Sands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070

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Rentabler Las Vegas Sands-Einstieg? 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Las Vegas Sands-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Las Vegas Sands-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Las Vegas Sands-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 57,54 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Las Vegas Sands-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173,792 Las Vegas Sands-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 6 376,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,69 USD belief. Mit einer Performance von -36,24 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war Las Vegas Sands jüngst 24,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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