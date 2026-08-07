S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Las Vegas Sands-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Las Vegas Sands-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 07.08.2016 wurde das Las Vegas Sands-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 49,87 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,005 Las Vegas Sands-Papiere. Die gehaltenen Las Vegas Sands-Aktien wären am 06.08.2026 92,46 USD wert, da der Schlussstand 46,11 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,54 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Las Vegas Sands belief sich zuletzt auf 29,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at