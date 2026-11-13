Las Vegas Sands Aktie
WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070
|Langfristige Performance
|
13.11.2026 16:03:12
S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Las Vegas Sands-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 13.11.2023 wurden Las Vegas Sands-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Las Vegas Sands-Anteile bei 47,61 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Las Vegas Sands-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 210,040 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 8 260,87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 39,33 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,39 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Las Vegas Sands einen Börsenwert von 25,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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