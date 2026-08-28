Las Vegas Sands Aktie

Las Vegas Sands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B8S2 / ISIN: US5178341070

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Frühe Investition 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Las Vegas Sands-Aktie: So viel wäre ein Las Vegas Sands-Investment von vor 5 Jahren heute wert

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Las Vegas Sands-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Las Vegas Sands-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 43,91 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Las Vegas Sands-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,277 Las Vegas Sands-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 44,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,75 USD wert. Mit einer Performance von +0,75 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Las Vegas Sands belief sich jüngst auf 29,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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