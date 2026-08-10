Leggett & Platt Aktie
WKN: 883524 / ISIN: US5246601075
|Leggett Platt-Anlage im Blick
|
10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Leggett Platt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leggett Platt von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Leggett Platt-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Leggett Platt-Aktie betrug an diesem Tag 48,40 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Leggett Platt-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 206,612 Leggett Platt-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 987,60 USD, da sich der Wert einer Leggett Platt-Aktie am 07.08.2026 auf 9,62 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 80,12 Prozent.
Alle Leggett Platt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leggett & Platt Inc.
Analysen zu Leggett & Platt Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Leggett & Platt Inc.
|8,16
|-1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.