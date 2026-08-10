S&P 500-Titel Leggett Platt-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Leggett Platt von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Leggett Platt eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Leggett Platt-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Leggett Platt-Aktie betrug an diesem Tag 48,40 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Leggett Platt-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 206,612 Leggett Platt-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 987,60 USD, da sich der Wert einer Leggett Platt-Aktie am 07.08.2026 auf 9,62 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 80,12 Prozent.

Alle Leggett Platt-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at