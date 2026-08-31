S&P 500-Titel Leggett Platt-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Leggett Platt von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Leggett Platt eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Leggett Platt-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Leggett Platt-Aktie betrug an diesem Tag 28,20 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Leggett Platt-Aktie investiert hat, hat nun 354,610 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.08.2026 3 262,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,20 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 67,38 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Leggett Platt bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at