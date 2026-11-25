Leidos Holdings Aktie
WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028
|Profitable Leidos-Anlage?
|
25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Titel Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 10 Jahren abgeworfen
Leidos-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Leidos-Papier an diesem Tag 49,98 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Leidos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,008 Anteilen. Die gehaltenen Leidos-Papiere wären am 24.11.2026 2 568,43 USD wert, da der Schlussstand 128,37 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 156,84 Prozent angewachsen.
Leidos war somit zuletzt am Markt 15,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Leidos Holdings Inc
|
25.11.26
|S&P 500-Titel Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.11.26
|S&P 500-Papier Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.26
|S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.11.26
|S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leidos-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
03.11.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
02.11.26
|Ausblick: Leidos präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.26
|S&P 500-Wert Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Leidos von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.10.26
|S&P 500-Titel Leidos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Leidos von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Leidos Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Leidos Holdings Inc
|118,50
|-0,80%