Bei einem frühen Investment in Leidos-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Leidos-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Leidos-Papier an diesem Tag 49,98 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Leidos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,008 Anteilen. Die gehaltenen Leidos-Papiere wären am 24.11.2026 2 568,43 USD wert, da der Schlussstand 128,37 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 156,84 Prozent angewachsen.

Leidos war somit zuletzt am Markt 15,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at