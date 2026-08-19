Leidos Holdings Aktie
WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028
|Leidos-Investition im Blick
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Leidos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leidos-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 19.08.2023 wurde das Leidos-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 96,10 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Leidos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 104,058 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 14 930,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 143,48 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49,30 Prozent angewachsen.
Leidos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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