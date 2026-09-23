Leidos Holdings Aktie

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WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028

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Profitable Leidos-Investition? 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Titel Leidos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Leidos-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Leidos-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Leidos-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 93,03 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Leidos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,749 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Leidos-Papiere wären am 22.09.2026 1 325,49 USD wert, da der Schlussstand 123,31 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,55 Prozent zugenommen.

Leidos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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