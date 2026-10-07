Leidos Holdings Aktie

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WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028

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Leidos-Anlage unter der Lupe 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Titel Leidos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Leidos-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Leidos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Leidos-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Leidos-Aktie betrug an diesem Tag 197,00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,508 Leidos-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 59,23 USD, da sich der Wert einer Leidos-Aktie am 06.10.2026 auf 116,69 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 40,77 Prozent verringert.

Leidos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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