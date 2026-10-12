S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lennar von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Lennar-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 12.10.2016 wurde das Lennar-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Lennar-Anteile an diesem Tag bei 41,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 243,315 Lennar-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lennar-Papiers auf 76,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 659,79 USD wert. Mit einer Performance von +86,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Lennar war somit zuletzt am Markt 18,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at