Lennar Aktie
WKN: 851022 / ISIN: US5260571048
|Lohnende Lennar-Investition?
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16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lennar von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Lennar-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Lennar-Anteile bei 121,11 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lennar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,257 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 690,36 USD, da sich der Wert eines Lennar-Papiers am 13.11.2026 auf 83,61 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -30,96 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lennar belief sich zuletzt auf 19,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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