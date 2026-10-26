Lennar Aktie
WKN: 851022 / ISIN: US5260571048
|Frühe Anlage
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26.10.2026 16:04:07
S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lennar-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Lennar-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 103,93 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Lennar-Aktie investiert hat, hat nun 9,622 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 23.10.2026 auf 84,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 817,09 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 18,29 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Lennar betrug jüngst 20,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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