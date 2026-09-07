Lennar Aktie
WKN: 851022 / ISIN: US5260571048
|Rentables Lennar-Investment?
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Lennar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lennar-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 07.09.2021 wurde die Lennar-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 104,37 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,958 Lennar-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,08 USD, da sich der Wert eines Lennar-Papiers am 04.09.2026 auf 83,58 USD belief. Mit einer Performance von -19,92 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Lennar eine Börsenbewertung in Höhe von 20,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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