Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
|Rentabler Linde-Einstieg?
|
01.09.2026 10:03:56
S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor einem Jahr abgeworfen
Am 29.08.2025 wurde das Linde-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 478,29 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Linde-Aktie investiert, befänden sich nun 0,209 Linde-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 489,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,36 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,36 Prozent.
Der Linde-Wert an der Börse wurde auf 225,46 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Linde plc
|
10:03
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
18.08.26
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.08.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.08.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
31.07.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
31.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags im Aufwind (finanzen.at)
|
31.07.26
|Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
Analysen zu Linde plc
|19.08.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|05.08.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Linde Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|05.08.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Linde Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Linde Buy
|UBS AG
|03.08.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|421,80
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag nahe der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit kräftigen Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.