S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Linde-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.08.2025 wurde das Linde-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 478,29 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Linde-Aktie investiert, befänden sich nun 0,209 Linde-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 489,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,36 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,36 Prozent.

Der Linde-Wert an der Börse wurde auf 225,46 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at