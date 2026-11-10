Linde Aktie

Linde ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Linde-Investition? 10.11.2026 10:03:31

S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Linde-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Linde-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Linde-Anteile betrug an diesem Tag 336,62 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Linde-Aktie investiert hat, hat nun 2,971 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 520,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 545,75 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,57 Prozent.

Alle Linde-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 236,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Linde plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Linde plc

mehr Analysen
02.11.26 Linde Halten DZ BANK
30.10.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
29.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
20.10.26 Linde Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Linde plc 467,00 0,78% Linde plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen