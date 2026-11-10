Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
|Lohnende Linde-Investition?
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10.11.2026 10:03:31
S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Linde-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Linde-Anteile betrug an diesem Tag 336,62 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Linde-Aktie investiert hat, hat nun 2,971 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 520,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 545,75 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,57 Prozent.
Alle Linde-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 236,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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