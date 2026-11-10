S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Linde-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Linde-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Linde-Anteile betrug an diesem Tag 336,62 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Linde-Aktie investiert hat, hat nun 2,971 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 520,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 545,75 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,57 Prozent.

Alle Linde-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 236,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at