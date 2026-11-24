Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
|Linde-Investment
|
24.11.2026 10:03:35
S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Linde-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Linde-Papier an diesem Tag bei 407,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,245 Linde-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 126,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 517,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,82 Prozent vermehrt.
Linde erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 231,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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