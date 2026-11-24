Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Linde-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Linde-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Linde-Papier an diesem Tag bei 407,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,245 Linde-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 126,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 517,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,82 Prozent vermehrt.

Linde erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 231,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at