Live Nation Entertainment Aktie
WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090
|Langfristige Anlage
|
19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Live Nation Entertainment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Live Nation Entertainment-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Live Nation Entertainment-Aktie an diesem Tag bei 162,90 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Live Nation Entertainment-Aktie investiert, befänden sich nun 61,387 Live Nation Entertainment-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 179,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 039,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,40 Prozent erhöht.
Der Live Nation Entertainment-Wert an der Börse wurde auf 43,69 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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