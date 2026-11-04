Live Nation Entertainment Aktie
WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090
|Langfristige Performance
|
04.11.2026 16:03:36
S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Live Nation Entertainment-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Live Nation Entertainment-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,81 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Live Nation Entertainment-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,300 Live Nation Entertainment-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 178,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 671,76 USD wert. Damit wäre die Investition um 567,18 Prozent gestiegen.
Der Live Nation Entertainment-Wert an der Börse wurde auf 41,77 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Live Nation Entertainment IncShs
Analysen zu Live Nation Entertainment IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Live Nation Entertainment IncShs
|159,60
|-0,99%