S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Live Nation Entertainment-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Live Nation Entertainment-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Live Nation Entertainment-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,81 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Live Nation Entertainment-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,300 Live Nation Entertainment-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 178,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 671,76 USD wert. Damit wäre die Investition um 567,18 Prozent gestiegen.

Der Live Nation Entertainment-Wert an der Börse wurde auf 41,77 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at