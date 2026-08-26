S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Live Nation Entertainment-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Live Nation Entertainment-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Live Nation Entertainment-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 84,79 USD. Bei einem Live Nation Entertainment-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,179 Live Nation Entertainment-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 220,27 USD, da sich der Wert eines Live Nation Entertainment-Papiers am 25.08.2026 auf 186,77 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 120,27 Prozent angewachsen.

Live Nation Entertainment markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at