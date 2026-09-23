Live Nation Entertainment Aktie
WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090
|Lohnende Live Nation Entertainment-Investition?
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Live Nation Entertainment-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 23.09.2023 wurde das Live Nation Entertainment-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 79,75 USD. Bei einem Live Nation Entertainment-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,539 Live Nation Entertainment-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 129,66 USD, da sich der Wert eines Live Nation Entertainment-Papiers am 22.09.2026 auf 169,84 USD belief. Das entspricht einem Plus von 112,97 Prozent.
Am Markt war Live Nation Entertainment jüngst 39,76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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