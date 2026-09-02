Live Nation Entertainment Aktie
WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090
|Performance im Blick
|
02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Live Nation Entertainment-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 02.09.2021 wurde das Live Nation Entertainment-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Live Nation Entertainment-Anteile bei 86,69 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Live Nation Entertainment-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11,535 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Live Nation Entertainment-Papiers auf 177,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 044,07 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 104,41 Prozent.
Der Börsenwert von Live Nation Entertainment belief sich zuletzt auf 42,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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