S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: So viel hätte eine Investition in Live Nation Entertainment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Live Nation Entertainment-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Live Nation Entertainment-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Live Nation Entertainment-Anteile bei 141,85 USD. Bei einem Live Nation Entertainment-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70,497 Live Nation Entertainment-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (178,25 USD), wäre die Investition nun 12 566,09 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 25,66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Live Nation Entertainment belief sich zuletzt auf 41,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at