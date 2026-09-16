Live Nation Entertainment Aktie

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WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090

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Frühes Investment 16.09.2026 16:03:38

S&P 500-Titel Live Nation Entertainment-Aktie: Wäre ein Investment in Live Nation Entertainment vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Live Nation Entertainment-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Live Nation Entertainment-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Live Nation Entertainment-Anteile an diesem Tag 170,42 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,587 Live Nation Entertainment-Aktien. Die gehaltenen Live Nation Entertainment-Papiere wären am 15.09.2026 99,89 USD wert, da der Schlussstand 170,24 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,11 Prozent.

Der Börsenwert von Live Nation Entertainment belief sich zuletzt auf 40,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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