S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Lockheed Martin-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 26.10.2023 wurden Lockheed Martin-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lockheed Martin-Papier an diesem Tag 445,97 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lockheed Martin-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,224 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 135,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 604,18 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +35,48 Prozent.

Der Marktwert von Lockheed Martin betrug jüngst 139,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at