Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
|Lockheed Martin-Investmentbeispiel
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10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Lockheed Martin-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 362,24 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Lockheed Martin-Aktie investiert hat, hat nun 2,761 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.08.2026 1 623,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 587,95 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 623,10 USD, was einer positiven Performance von 62,31 Prozent entspricht.
Lockheed Martin wurde am Markt mit 135,61 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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