S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lockheed Martin-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lockheed Martin-Investment gewesen.

Am 28.09.2023 wurde das Lockheed Martin-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Lockheed Martin-Aktie an diesem Tag bei 410,96 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24,333 Lockheed Martin-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (519,56 USD), wäre das Investment nun 12 642,59 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 26,43 Prozent gesteigert.

Lockheed Martin erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 119,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at