S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lockheed Martin von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lockheed Martin eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lockheed Martin-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Lockheed Martin-Aktie betrug an diesem Tag 448,35 USD. Bei einem Lockheed Martin-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,230 Lockheed Martin-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 257,61 USD, da sich der Wert eines Lockheed Martin-Papiers am 28.08.2026 auf 563,85 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,76 Prozent erhöht.

Lockheed Martin war somit zuletzt am Markt 130,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at