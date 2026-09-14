S&P 500-Titel Lockheed Martin-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lockheed Martin-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Lockheed Martin-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Lockheed Martin-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Lockheed Martin-Aktie bei 237,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Lockheed Martin-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,421 Lockheed Martin-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 220,80 USD, da sich der Wert einer Lockheed Martin-Aktie am 11.09.2026 auf 524,19 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 120,80 Prozent.

Lockheed Martin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 120,66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at