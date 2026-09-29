Loews Aktie
WKN: 851615 / ISIN: US5404241086
|Frühe Anlage
|
29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Loews-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Loews-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 63,31 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,580 Loews-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Loews-Papiers auf 104,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,77 USD wert. Das entspricht einem Plus von 65,77 Prozent.
Loews war somit zuletzt am Markt 21,38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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