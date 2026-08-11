S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Loews-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Loews-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Loews-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 56,18 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Loews-Aktie investiert hat, hat nun 177,999 Anteile im Depot. Die gehaltenen Loews-Anteile wären am 10.08.2026 20 256,32 USD wert, da der Schlussstand 113,80 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 102,56 Prozent.

Loews wurde am Markt mit 23,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at