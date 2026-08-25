Loews Aktie
WKN: 851615 / ISIN: US5404241086
|Profitable Loews-Anlage?
|
25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Loews von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Loews-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Loews-Anteile bei 95,65 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Loews-Aktie investiert, befänden sich nun 10,455 Loews-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 165,19 USD, da sich der Wert eines Loews-Anteils am 24.08.2026 auf 111,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,52 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Loews eine Marktkapitalisierung von 22,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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