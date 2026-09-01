Loews Aktie

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WKN: 851615 / ISIN: US5404241086

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Rentable Loews-Investition? 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Loews-Aktie: So viel hätte eine Investition in Loews von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Loews-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 01.09.2023 wurde die Loews-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Loews-Papier an diesem Tag 62,30 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Loews-Aktie investiert hat, hat nun 160,514 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 382,02 USD, da sich der Wert einer Loews-Aktie am 31.08.2026 auf 108,29 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 73,82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Loews belief sich zuletzt auf 22,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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