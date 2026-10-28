Lowe's Companies Aktie
WKN: 859545 / ISIN: US5486611073
|Lukrative Lowes Companies-Investition?
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28.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Lowes Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lowes Companies von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Lowes Companies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Lowes Companies-Papier 183,62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lowes Companies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,446 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 079,29 USD, da sich der Wert eines Lowes Companies-Anteils am 27.10.2026 auf 198,18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,93 Prozent.
Jüngst verzeichnete Lowes Companies eine Marktkapitalisierung von 111,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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