S&P 500-Titel Lowes Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lowes Companies von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lowes Companies-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Lowes Companies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Lowes Companies-Papier 183,62 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Lowes Companies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,446 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 079,29 USD, da sich der Wert eines Lowes Companies-Anteils am 27.10.2026 auf 198,18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,93 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lowes Companies eine Marktkapitalisierung von 111,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at