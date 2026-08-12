Lowe's Companies Aktie
WKN: 859545 / ISIN: US5486611073
|Lukrativer Lowes Companies-Einstieg?
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Titel Lowes Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lowes Companies von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Lowes Companies-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 192,00 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Lowes Companies-Aktie investiert hat, hat nun 52,083 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 523,44 USD, da sich der Wert eines Lowes Companies-Anteils am 11.08.2026 auf 221,25 USD belief. Damit wäre die Investition 15,23 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Lowes Companies betrug jüngst 122,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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