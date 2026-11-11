Lowe's Companies Aktie
WKN: 859545 / ISIN: US5486611073
|Lowes Companies-Performance im Blick
|
11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Lowes Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lowes Companies-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 11.11.2016 wurde das Lowes Companies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Lowes Companies-Papier bei 69,73 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,434 Lowes Companies-Aktien. Die gehaltenen Lowes Companies-Aktien wären am 10.11.2026 332,53 USD wert, da der Schlussstand 231,87 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 232,53 Prozent.
Der Börsenwert von Lowes Companies belief sich jüngst auf 129,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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