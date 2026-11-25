So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lowes Companies-Aktie Anlegern gebracht.

Das Lowes Companies-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Lowes Companies-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 199,07 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Lowes Companies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50,234 Lowes Companies-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 11 605,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 231,04 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 16,06 Prozent vermehrt.

Am Markt war Lowes Companies jüngst 126,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at