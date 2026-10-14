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WKN: 859545 / ISIN: US5486611073

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Lowes Companies-Investition 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Titel Lowes Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lowes Companies von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Lowes Companies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Lowes Companies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lowes Companies-Aktie an diesem Tag 71,35 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Lowes Companies-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 140,154 Lowes Companies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 188,74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 452,70 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 26 452,70 USD entspricht einer Performance von +164,53 Prozent.

Lowes Companies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 103,26 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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