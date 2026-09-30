S&P 500-Titel Lowes Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lowes Companies von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Lowes Companies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Lowes Companies-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 207,84 USD. Bei einem Lowes Companies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,481 Lowes Companies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 187,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 90,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,90 Prozent verringert.

Lowes Companies wurde am Markt mit 105,35 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at