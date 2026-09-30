Lowe's Companies Aktie

Lowe's Companies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859545 / ISIN: US5486611073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 30.09.2026 16:03:40

S&P 500-Titel Lowes Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lowes Companies von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Lowes Companies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Lowes Companies-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 207,84 USD. Bei einem Lowes Companies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,481 Lowes Companies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 187,26 USD gerechnet, wäre die Investition nun 90,10 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,90 Prozent verringert.

Lowes Companies wurde am Markt mit 105,35 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lowe's Companies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Lowe's Companies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lowe's Companies Inc. 160,95 -0,74% Lowe's Companies Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:16 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06:21 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
06:08 Bitcoin, Ether & Co. im September 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.10.26 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen