Lowe's Companies Aktie
WKN: 859545 / ISIN: US5486611073
|Lowes Companies-Investment
|
23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Titel Lowes Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lowes Companies von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lowes Companies-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Lowes Companies-Aktie bei 259,81 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lowes Companies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38,490 Lowes Companies-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 196,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 547,05 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 24,53 Prozent.
Der Lowes Companies-Wert an der Börse wurde auf 106,86 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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