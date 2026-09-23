Lowe's Companies Aktie

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WKN: 859545 / ISIN: US5486611073

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Lowes Companies-Investment 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Titel Lowes Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lowes Companies von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Lowes Companies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lowes Companies-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Lowes Companies-Aktie bei 259,81 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lowes Companies-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38,490 Lowes Companies-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 196,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 547,05 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 24,53 Prozent.

Der Lowes Companies-Wert an der Börse wurde auf 106,86 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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