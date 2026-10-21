S&P 500-Titel Lowes Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lowes Companies von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Lowes Companies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 21.10.2025 wurden Lowes Companies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Lowes Companies-Papier an diesem Tag bei 245,27 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Lowes Companies-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,408 Lowes Companies-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.10.2026 auf 198,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,94 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19,06 Prozent vermindert.

Lowes Companies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 110,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at