Lowe's Companies Aktie
WKN: 859545 / ISIN: US5486611073
|Rentabler Lowes Companies-Einstieg?
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26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Lowes Companies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lowes Companies von vor einem Jahr angefallen
Das Lowes Companies-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 258,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lowes Companies-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,871 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lowes Companies-Papiers auf 214,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 830,72 USD wert. Damit wäre die Investition 16,93 Prozent weniger wert.
Am Markt war Lowes Companies jüngst 121,50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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