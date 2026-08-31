Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|Lohnender Lumentum-Einstieg?
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31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Lumentum-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lumentum-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 132,81 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lumentum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,753 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 28.08.2026 auf 895,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 673,90 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 573,90 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Lumentum eine Börsenbewertung in Höhe von 80,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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