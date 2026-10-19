S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lumentum-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Lumentum-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lumentum-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Lumentum-Aktie bei 40,64 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lumentum-Aktie investiert, befänden sich nun 24,606 Lumentum-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lumentum-Aktie auf 824,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 278,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 927,88 Prozent vermehrt.

Am Markt war Lumentum jüngst 74,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at