Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|Lukratives Lumentum-Investment?
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19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lumentum-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lumentum-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Lumentum-Aktie bei 40,64 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lumentum-Aktie investiert, befänden sich nun 24,606 Lumentum-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lumentum-Aktie auf 824,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 278,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 927,88 Prozent vermehrt.
Am Markt war Lumentum jüngst 74,65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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